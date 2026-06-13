Exhorta Parque Central a evitar el abandono de animales para proteger la fauna del recinto

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Autoridades reportan más de 45 incidencias recientes relacionadas con el abandono de ejemplares dentro del parque.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La administración del Parque Central hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el abandono de animales dentro de sus instalaciones, al advertir que esta práctica representa riesgos para la biodiversidad, la fauna residente y el equilibrio ecológico del recinto.

De acuerdo con autoridades del parque, en las últimas semanas se han registrado más de 45 incidencias relacionadas con el abandono de animales, situación que afecta tanto a los ejemplares dejados en el lugar como a las especies que habitan permanentemente en este espacio público.

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El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchar, señaló que muchos de los animales localizados presentan condiciones de salud desfavorables o carecen de las características necesarias para sobrevivir en el entorno natural del recinto.

La administración explicó que la introducción de fauna ajena al ecosistema puede favorecer la propagación de enfermedades, generar competencia por alimento y recursos, además de alterar el equilibrio ambiental de las especies residentes.

Entre los casos atendidos recientemente se encuentra el abandono de ejemplares de tortuga de caja ornamentada, especie catalogada bajo protección especial, cuyos individuos fueron canalizados a las autoridades competentes para su resguardo y atención conforme a la legislación ambiental.

Las autoridades recordaron que abandonar animales puede derivar en sanciones y representa una afectación directa a los esfuerzos de conservación que se realizan dentro del parque.

Asimismo, destacaron que el cuidado responsable de las mascotas es una responsabilidad compartida entre propietarios y sociedad, por lo que exhortaron a buscar alternativas adecuadas antes de abandonar cualquier animal.

Como parte de sus acciones permanentes de educación ambiental, el Parque Central desarrolla talleres, campañas informativas y actividades de sensibilización orientadas a fomentar el respeto por la vida silvestre y la protección de los ecosistemas urbanos.

La administración reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para preservar este espacio recreativo y ambiental, considerado uno de los principales pulmones verdes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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