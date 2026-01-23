Exhorta Limpia a usar y cuidar correctamente los contenedores rojos de basura en Juárez

Intensifican lavado y mantenimiento de depósitos instalados en la Zona Centro.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a utilizar de manera adecuada y responsable los contenedores rojos de basura instalados en distintos puntos de la ciudad, particularmente en la Zona Centro, con el fin de conservarlos en buen estado y mantener el orden en los espacios públicos.
El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante las últimas dos semanas se intensificaron las labores de lavado y mantenimiento de estos depósitos, los cuales fueron instalados en 2024 y han permitido mejorar el control en la disposición de residuos, además de evitar su dispersión en la vía pública.
De acuerdo con el funcionario, las cuadrillas municipales realizan trabajos de lavado y tallado con jabón, apoyados con máquinas de presión, como parte del mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de los contenedores.
Solís Kanahan señaló que, a pesar de que los depósitos cuentan con una ventana especial para depositar la basura, con frecuencia se localizan residuos arrojados alrededor, lo que afecta la imagen urbana y genera focos de contaminación.
Ante esta situación, hizo un llamado a vecinos, comerciantes y transeúntes a depositar los desechos dentro del contenedor y no a un costado, como parte de un esfuerzo por fortalecer la cultura de limpieza y orden en la ciudad.
El director aseguró que la dependencia continuará con las labores de limpieza y mantenimiento de estos recipientes, para que sigan siendo funcionales y útiles para la población.
La mayoría de los contenedores rojos se encuentran ubicados sobre la avenida Juárez, en las calles Mariscal, Velarde y La Paz, así como en el Parque Borunda, en el exterior de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, y en las instalaciones de Catastro Municipal.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.