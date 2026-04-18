Exhorta Limpia a conducir con precaución por trabajos en vialidades de Juárez

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Cuadrillas realizan labores en avenidas principales como parte de la Cruzada del Cambio 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene operativos en diversas vialidades de la ciudad, por lo que autoridades municipales exhortaron a los conductores a extremar precauciones ante posibles afectaciones al tránsito.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones forman parte de la Cruzada del Cambio 2026, con cuadrillas desplegadas en avenidas principales donde se pueden registrar reducciones de carril o circulación lenta.

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Los trabajos se concentran este sábado en puntos como Paseo Triunfo de la República, Tomás Fernández y el Periférico Camino Real, donde personal operativo realiza labores de mantenimiento urbano.

“Van a ver a los muchachos con sus chalecos de seguridad y elementos como trafitambos y conos, pero siempre la prevención es la mejor herramienta”, señaló.

El funcionario pidió a la ciudadanía respetar la señalización, mantener la atención al volante y considerar tiempos de traslado, especialmente en las zonas donde se desarrollan las labores.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y las condiciones de limpieza en la ciudad, como parte de un programa permanente de intervención en distintos sectores.

Finalmente, Solís Kanahan agradeció la colaboración de la población y reiteró que los trabajos continuarán en otras vialidades conforme avance la estrategia municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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