Exhorta alcalde Pérez Cuéllar a fortalecer a Juárez como destino turístico

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Destacan coordinación institucional y crecimiento del sector con derrama superior a 7 mil millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar llamó a consolidar a Ciudad Juárez como un destino turístico competitivo, al encabezar la sexta sesión ordinaria del Consejo Consultivo Municipal de Turismo.

Durante el encuentro, el edil subrayó la importancia de mantener una coordinación efectiva entre autoridades y sectores involucrados, al considerar que el trabajo conjunto ha sido clave para avanzar en los objetivos del sector.

“Tenemos que mantenernos bien coordinados para poder lograr buenos objetivos”, expresó, al reconocer el desempeño de la Dirección General de Desarrollo Económico y del área de Turismo.

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Uno de los ejes prioritarios para este año será el fortalecimiento de la estrategia de “marca ciudad”, orientada a posicionar a Juárez a nivel regional y nacional como un destino atractivo para visitantes e inversionistas.

En la sesión se presentó un informe de resultados que destaca la consolidación de un ecosistema turístico más diversificado, así como la atracción de eventos nacionales e internacionales que han impulsado la actividad económica.

Entre los indicadores, se reportó una derrama económica superior a los 7 mil millones de pesos, además de una ocupación hotelera por encima del 60 por ciento durante el año. Asimismo, Ciudad Juárez se posicionó como el principal receptor de turistas en el estado de Chihuahua.

Otro de los datos relevantes es que más del 60 por ciento de los turistas extranjeros que ingresan a Chihuahua lo hacen a través de esta frontera, lo que refuerza su papel estratégico en el flujo turístico internacional.

Las autoridades municipales reiteraron que se continuará con acciones de promoción, atracción de inversiones y fortalecimiento del sector, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y ampliar la oferta turística en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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