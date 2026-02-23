Establecen medidas preventivas tras muerte de “El Mencho” por posible efecto “cucaracha”

Publicidad - LB2 -

Medidas de seguridad en Chihuahua ante eventual impacto por abatimiento de líder criminal

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – La Gobernadora Maru Campos Galván activó una Mesa de Seguridad permanente tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido la mañana del domingo 22 de febrero.

Las autoridades estatales señalaron que, aunque el CJNG no opera directamente en Chihuahua, se implementan acciones preventivas para atender cualquier eventualidad derivada de la “baja” del cabecilla criminal y evitar efectos de violencia conocida como “cucaracha”.

Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), afirmó que no existe presencia activa de esa organización criminal en la entidad.

“El mensaje para la población es que tenemos que mantenernos en calma; no hay, afortunadamente, esta célula delictiva aquí en el estado”, expresó el funcionario.

La Mesa de Seguridad Estatal fue reforzada con enlace directo con el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, buscando consolidar una respuesta coordinación entre fuerzas federales y estatales.

El propósito de estas medidas es contar con capacidad de reacción y vigilancia estrecha para proteger a la ciudadanía, según indicaron autoridades de seguridad.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, consideró que hasta el momento no se registra una afectación directa en Chihuahua por la muerte de “El Mencho”, aunque puntualizó que el tema será monitoreado de forma continua en la Mesa para la Construcción de la Paz.

“Estamos a la expectativa ante cualquier eventualidad y daremos seguimiento puntual a la situación”, manifestó Jáuregui Moreno.

