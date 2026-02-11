Esperan en DABA 80 mascotas ser adoptadas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Entregan perros y gatos vacunados, esterilizados y con microchip en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que actualmente 50 perros y 30 gatos se encuentran en resguardo y en espera de ser adoptados por familias responsables en la ciudad.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que la mayoría de los canes son de edad joven y que todas las mascotas disponibles ya cuentan con esquema de vacunación, esterilización y microchip, como parte de los protocolos de adopción responsable.

“Cada uno de nuestros perritos y gatitos busca una familia responsable que les brinde amor y cuidado”, expresó la funcionaria.

- Publicidad - HP1

Indicó que antes de iniciar el proceso, las personas interesadas deben estar seguras de asumir el compromiso que implica integrar una mascota al hogar, al considerarse un miembro más de la familia.

Las adopciones se realizan en las instalaciones de DABA, ubicadas en el parque El Chamizal, a un costado del vivero municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Entre los requisitos se encuentran presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y llevar correa o transportadora para el traslado del animal. La dependencia añadió que se realiza seguimiento aleatorio a las mascotas adoptadas para verificar su bienestar.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.