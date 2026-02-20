Entrega Pérez Cuéllar pavimentación con concreto hidráulico en calle Nayarit

Publicidad - LB2 -

Invierten 1.23 millones de pesos mediante esquema 75-25 del programa SUMA

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nayarit, en el tramo comprendido entre Coahuila y Nuevo León, en la colonia Aeropuerto, obra ejecutada a través del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

La intervención abarcó una superficie de 897.40 metros cuadrados, con la colocación de concreto hidráulico de 13 centímetros de espesor, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad, además de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el sector.

El proyecto se realizó bajo el esquema 75-25 de SUMA, en el que el Gobierno Municipal aporta el 75 por ciento del costo total y los beneficiarios el 25 por ciento restante. La inversión global fue de 1 millón 235 mil 719.80 pesos, de los cuales el Municipio cubrió 926 mil 789.85 pesos y un empresario del sector aportó 308 mil 929.95 pesos.

De acuerdo con autoridades municipales, la obra beneficia directamente a cinco familias, aunque el impacto se extiende a la colonia al convertirse en una nueva vía de acceso en mejores condiciones, reduciendo problemas de polvo y lodo, particularmente durante la temporada de lluvias.

Durante el acto de entrega, el alcalde destacó que seis empresarios han cubierto el total de pavimentaciones mediante este esquema, lo que refleja la coordinación entre sociedad y Gobierno para impulsar infraestructura básica.

Además de la pavimentación, se realizó el cambio de tomas de agua y descargas sanitarias para prevenir afectaciones futuras en la vialidad recién construida, informó el gerente general de SUMA.

Vecinos señalaron que ahora cuentan con un acceso digno y un pavimento con una vida útil estimada de al menos 30 años, lo que mejora la movilidad y la plusvalía de la zona.

El programa SUMA forma parte de las estrategias municipales orientadas a abatir rezagos en pavimentación mediante esquemas de coinversión con la comunidad.

