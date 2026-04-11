Entrega Municipio obras del Presupuesto Participativo en la calle Almoloya

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Inversión cercana a 6 millones de pesos permitió pavimentación y mejoras integrales en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal concluyó y entregó los trabajos realizados en la calle Almoloya, como parte del programa de Presupuesto Participativo, con una inversión cercana a los 6 millones de pesos.

Durante el evento, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó la participación de las y los vecinos, quienes impulsaron el proyecto mediante organización comunitaria, lo que permitió atender una de las principales necesidades del sector.

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Las obras incluyeron pavimentación de la vialidad y la construcción de escaleras para facilitar la conexión con calles aledañas, además de la instalación de infraestructura básica como drenaje y alcantarillado.

El proyecto fue posible gracias a la participación directa de la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, también se realizaron banquetas, alumbrado público y adecuaciones urbanas, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes.

En materia de seguridad vial, se llevaron a cabo trabajos de señalización, con pintura en 56 metros lineales, 19 metros cuadrados de paso peatonal y líneas de frenado, además de la colocación de señalamientos.

Asimismo, se efectuaron labores de mantenimiento en 34 luminarias, así como trabajos de limpieza que incluyeron el retiro de 7.5 toneladas de tierra y basura, además de 20 llantas.

Vecinos del sector destacaron el impacto positivo de la obra y solicitaron mantener la atención en la zona, subrayando la importancia de estas acciones en colonias periféricas de la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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