Entrega Municipio apoyo económico a ex trabajadores de maquilas en Juárez

Benefician a cerca de 600 personas con recurso para trámite de carta de antecedentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, entregó apoyos económicos a ex empleados de maquiladoras ubicadas en el suroriente de la ciudad, cuyas operaciones fueron suspendidas semanas atrás.

La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el recurso fue destinado a cubrir el pago de la carta de antecedentes penales, documento requerido para la búsqueda de un nuevo empleo.

“Se le dio este dinero a alrededor de 600 ex trabajadores de las maquilas Centric Parts, JCC Planta 3, Hopkins, BPI y Stop Tech”.

De acuerdo con la funcionaria, el apoyo fue otorgado tras solicitudes realizadas previamente por los trabajadores afectados, quienes permanecen en el exterior de las plantas en espera de la resolución de sus procesos de liquidación.

Además del respaldo económico, el Municipio ha entregado en días anteriores cobijas, tambos, leña, carpas, sillas, mesas y baños portátiles, así como insumos como agua, café, azúcar, pan y utensilios desechables, con el propósito de atender necesidades inmediatas.

La funcionaria señaló que la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar es brindar acompañamiento a las personas afectadas, mientras continúan las gestiones relacionadas con sus pagos pendientes.

El cierre de operaciones de estas maquiladoras se suma a un contexto de ajustes en el sector manufacturero local, uno de los principales motores económicos de Ciudad Juárez, donde miles de familias dependen del empleo en la industria de exportación.

