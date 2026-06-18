Entrega JMAS tinacos y agua gratuita a familias de Los Kilómetros

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El programa beneficiará a más de 6 mil habitantes con suministro mediante pipas y la entrega de 3 mil tinacos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene la entrega de tinacos y el abastecimiento gratuito de agua mediante pipas para familias del sector de Los Kilómetros, como parte de un programa orientado a atender una de las principales necesidades de esta zona de la ciudad.

El apoyo forma parte del programa Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo, mediante el cual se busca beneficiar a más de 6 mil habitantes de las 12 colonias que integran este sector.

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De acuerdo con la dependencia, el objetivo es facilitar el almacenamiento de agua potable en hogares que durante años han enfrentado dificultades para acceder al servicio de manera regular.

“La instrucción es continuar atendiendo la zona de Los Kilómetros para ofrecer soluciones a una necesidad prioritaria para las familias”.

El director comercial de la JMAS, Mauricio Meléndez, informó que la meta es entregar 100 tinacos por semana hasta completar los 3 mil contemplados dentro del programa.

Además de los depósitos, la dependencia continúa con el suministro de agua mediante pipas sin costo para las familias beneficiarias, recurso que es utilizado para aseo personal, labores domésticas y otras necesidades básicas.

Vecinos del Kilómetro 27 señalaron que este tipo de apoyos representa un alivio para los hogares del sector, donde el acceso al agua potable ha sido una problemática constante durante varios años.

“El agua es vital para el ser humano y quienes la desperdician no tienen conciencia”.

La JMAS reiteró que tanto el abastecimiento mediante pipas como la entrega de tinacos se realizan de manera gratuita, por lo que llamó a las familias beneficiarias a hacer uso responsable del apoyo y conservarlo para cubrir sus necesidades domésticas.

Con estas acciones, la dependencia busca mejorar las condiciones de vida de las familias de Los Kilómetros y avanzar en la atención de comunidades que enfrentan rezagos en el acceso al agua potable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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