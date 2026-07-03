Entrega JMAS más de 800 tinacos a familias de Los Kilómetros

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El programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo” contempla distribuir 3 mil depósitos para mejorar el almacenamiento de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que más de 800 familias de la zona de Los Kilómetros han sido beneficiadas con la entrega de tinacos como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de almacenamiento de agua potable en sectores que aún carecen del servicio por red.

La jefa del Departamento de Atención Telefónica de la JMAS, Flor Cuevas, señaló que el programa continúa en marcha en las 12 colonias que conforman Los Kilómetros y recordó que la meta es entregar un total de 3 mil tinacos a familias previamente censadas por personal del organismo.

“Seguimos con la entrega de tinacos para las personas que no cuentan con agua potable y que necesitan este tipo de apoyo, por lo que quienes aún no lo han solicitado los invitamos a que se acerquen al centro de atención en Las Maracas”, expresó.

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La funcionaria indicó que diariamente se realizan entregas a los beneficiarios registrados y que este viernes fueron distribuidos 150 tinacos, en seguimiento a la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para atender las necesidades de esa zona de la ciudad.

La JMAS informó que aún existen tinacos disponibles para las familias que habitan en alguna de las 12 colonias de Los Kilómetros. Para acceder al apoyo, los interesados deben acudir al centro de atención ubicado en Las Maracas con una identificación oficial y un documento que acredite la propiedad del inmueble.

Entre las beneficiarias se encuentra Carmen Morales, vecina de la colonia Granjas Santa Elena, quien afirmó que el apoyo permitirá almacenar el agua distribuida mediante pipas en mejores condiciones sanitarias.

“Estos tinacos traen una tapa, lo cual es un beneficio para nosotros porque el agua que almacenamos está más limpia”, comentó.

La JMAS señaló que el programa busca facilitar el almacenamiento de agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias que viven en sectores donde aún no existe infraestructura hidráulica suficiente para garantizar el suministro permanente.