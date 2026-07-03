Prevén lluvias en gran parte de Chihuahua durante el fin de semana

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Protección Civil estatal exhortó a la población a extremar precauciones por el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos y arroyos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).— La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana continuará el pronóstico de lluvias en gran parte del estado de Chihuahua, debido a la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones favorecerán un ambiente templado por la mañana y de cálido a muy caluroso durante la tarde, además de precipitaciones de diversa intensidad en distintas regiones de la entidad.

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Para la tarde y noche de este viernes se esperan lluvias moderadas a fuertes en los municipios de Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi y Guadalupe y Calvo.

Asimismo, se prevén lluvias moderadas con intervalos de chubascos en Temósachic, Guerrero, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guazapares, Balleza, Nonoava, Cusihuiriachi, Huejotitán, San Francisco del Oro y Parral, mientras que en el resto del estado las precipitaciones serán aisladas a dispersas.

Para el sábado y domingo, el pronóstico mantiene lluvias moderadas en Temósachic, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Satevó, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro y Parral. En las demás regiones del estado se esperan precipitaciones aisladas y dispersas.

La CEPC recomendó a la población extremar precauciones al conducir, debido al riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corriente de agua y contar con un plan familiar de protección civil para actuar en caso de alguna emergencia.

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