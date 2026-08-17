Inicia Parque Central plantación de 120 pinos piñoneros chihuahuenses

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Los ejemplares tienen cerca de tres metros de altura y serán atendidos con sistema de riego abastecido con agua tratada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación del Parque Central, inició este lunes la plantación de los primeros 120 pinos piñoneros chihuahuenses dentro del espacio público.

Los ejemplares tienen aproximadamente tres metros de altura y forman parte de las acciones orientadas a fortalecer las áreas verdes del Parque Central.

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De acuerdo con la Coordinación del Parque Central, los árboles fueron seleccionados por su adaptación al clima de la región y por su bajo consumo de agua, condiciones consideradas relevantes para su desarrollo en Ciudad Juárez.

Los pinos cuentan además con enraizadores y fertilizantes, con el propósito de favorecer su sobrevivencia durante el proceso de adaptación al terreno.

La plantación comenzó luego de concluir la primera etapa del proyecto, que consistió en la instalación y puesta en marcha del sistema de riego.

Este sistema será abastecido con agua tratada por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que permitirá atender las necesidades de riego sin recurrir a agua potable.

El proyecto contempla también la incorporación de nuevos espacios deportivos, módulos de juegos infantiles, infraestructura de iluminación, rehabilitación del lago y señalética informativa y educativa.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para mejorar las condiciones ambientales, recreativas y de convivencia en uno de los espacios públicos más visitados de la ciudad.

El Gobierno del Estado señaló que con la plantación y las obras complementarias busca consolidar al Parque Central como un espacio ambiental y ecológico de referencia en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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