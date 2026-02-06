Entrega Estado más de 30 toneladas de papa a colonias de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La estrategia NutriChihuahua benefició a 36 colonias con apoyos alimentarios durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), distribuyó más de 30 toneladas de papa en 36 colonias de Ciudad Juárez, como parte de la estrategia NutriChihuahua, orientada a fortalecer la seguridad alimentaria en sectores con mayor vulnerabilidad.

La titular de la dependencia, Austria Galindo, informó que el esquema de atención prioriza el abastecimiento de centros y comedores comunitarios en la zona norte de la ciudad, además de la entrega directa de apoyos alimentarios en colonias con altos índices de necesidad social, con la meta de concluir la distribución durante el presente fin de semana.

La funcionaria destacó que este tipo de acciones permiten reforzar la atención directa a la ciudadanía, al asegurar que los apoyos lleguen de manera oportuna y efectiva a las familias que enfrentan mayores dificultades para el acceso a alimentos básicos.

Asimismo, señaló que NutriChihuahua forma parte de una política integral de apoyo social, enfocada en garantizar condiciones mínimas de bienestar y contribuir a la estabilidad alimentaria en distintos puntos del municipio.

Las autoridades estatales subrayaron que estos resultados son posibles gracias al trabajo coordinado entre diversas dependencias del Gobierno del Estado, lo que ha permitido ampliar la cobertura de los apoyos y atender de manera más integral las necesidades de la población juarense.

