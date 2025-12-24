Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025 | 12:53
    Juárez / El Paso

    Encabeza Pérez Cuéllar entrega de juguetes junto a Santa Bombero a niños juarenses

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 3 mil 500 personas acudieron a la Villa Navideña para recibir obsequios recolectados en esta tradición con 86 años de historia.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este 24 de diciembre la entrega de juguetes recolectados durante la más reciente edición del Santa Bombero, en un evento realizado desde temprana hora en la Villa Navideña a lo Mexa, como parte de una de las tradiciones solidarias más arraigadas de Ciudad Juárez.

    Durante el arranque de la jornada, el alcalde destacó el valor social y comunitario de esta actividad, que se ha realizado de manera ininterrumpida por más de ocho décadas, y subrayó la importancia de preservarla como un elemento de identidad y unión entre la población juarense.

    “Esta es una bella tradición juarense que se ha llevado de manera ininterrumpida desde hace 86 años, por lo que debemos cuidarla y conservarla, es algo que une a los juarenses”, expresó el presidente municipal.

    Pérez Cuéllar reconoció además la participación de ciudadanos y empresarios que contribuyen con la donación de juguetes y bicicletas, permitiendo que niñas y niños en situación vulnerable puedan recibir un obsequio durante la temporada navideña.

    En el marco del evento, el alcalde aprovechó para desear una Feliz Navidad a las familias juarenses, con mensajes de bienestar, salud y oportunidades de trabajo, en un ambiente marcado por la convivencia y el espíritu solidario.

    Los primeros menores en recibir sus regalos obtuvieron muñecas y bicicletas, mientras que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate continuó con la entrega de obsequios durante varias horas.

    Por su parte, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que alrededor de 3 mil 500 personas acudieron al lugar para recibir un juguete, reflejo de la alta participación ciudadana en esta actividad.

    Al evento asistieron directores de distintas dependencias municipales y regidores, quienes acompañaron la entrega y respaldaron esta iniciativa que forma parte del tejido social y solidario de Ciudad Juárez durante las fiestas decembrinas.

