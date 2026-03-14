Encabeza alcalde segunda jornada de “Juárez Amanece Limpio” en la colonia División del Norte

Publicidad - LB2 -

Gobierno municipal y vecinos realizaron labores de limpieza como parte del programa de intervención comunitaria en colonias de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la segunda jornada del programa “Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, realizada en la colonia División del Norte con la participación de dependencias municipales, ciudadanía y diversas instituciones.

Durante la actividad, el alcalde dio el banderazo de inicio a las labores de limpieza, en las que participaron trabajadores municipales, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, representantes del Colegio de Ingenieros y elementos del Ejército Mexicano.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar agradeció la participación de vecinos y servidores públicos que acudieron a colaborar en la recuperación del espacio urbano, al destacar que la estrategia busca fortalecer la corresponsabilidad social en el cuidado de la ciudad.

“Yo quisiera que hiciéramos todos un compromiso de correr la voz, de que vayamos buscando la manera de ir cambiando el chip o la visión en nuestra ciudad, porque toda esa basura no llegó sola, esa basura lamentablemente alguien la tiró”.

El alcalde informó que esta segunda etapa del programa contempla intervenir 20 colonias, con la meta de alcanzar 110 colonias atendidas durante el presente año, como parte de una estrategia permanente de limpieza y recuperación de espacios públicos.

Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales, César Tapia, detalló que en las jornadas realizadas durante febrero se intervinieron 10 colonias, donde se retiraron más de 3 mil toneladas de residuos.

El funcionario agregó que también se realizaron trabajos en siete arroyos, cuatro diques y cuatro parques, además de la recolección de más de 4 mil llantas, acciones que requirieron la participación coordinada de personal municipal y voluntarios.

Tapia destacó que el programa incluso fue mencionado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refleja el alcance nacional de las acciones de limpieza que se realizan en la ciudad.

Durante el evento, la vecina María de Jesús Armendáriz agradeció al Gobierno Municipal por atender las solicitudes del sector y realizar trabajos de limpieza en el dique de la colonia.

De manera simultánea, las brigadas municipales también realizaron labores de limpieza en Rincón del Solar, El Vergel, Villa Colonial, Andrés Figueroa, Tierra y Libertad, Las Huertas, Pancho Villa, Praderas del Pacífico y 5 de Mayo, como parte del despliegue del programa en distintos puntos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.