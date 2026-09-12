Encabeza alcalde primer Festival Centroamericano de Independencia en Juárez

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El encuentro reunió en el Centro Histórico a comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel encabezó este sábado el Primer Festival Centroamericano de Independencia, realizado en el Centro Histórico de Ciudad Juárez con la participación de los consulados generales de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El encuentro fue organizado por la Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con las representaciones consulares de los tres países centroamericanos, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Ortiz Orpinel asistió acompañado de su esposa, Angélica Mendoza, y agradeció la participación de los consulados, así como de las comunidades centroamericanas radicadas en la frontera, al señalar que la celebración representa un punto de encuentro entre culturas.

“Somos pueblos trabajadores, pueblos que siempre estamos buscando tener las mejores condiciones de vida para nuestra familia, para nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros adultos”.

La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, afirmó que el Centro Histórico recibió a naciones hermanas que compartieron parte de su cultura, gastronomía y tradiciones con las familias juarenses.

González Lara señaló que el Centro Histórico se ha consolidado como un espacio de convivencia, encuentro y actividades comunitarias, por lo que reconoció el respaldo del Gobierno Municipal para impulsar eventos de integración cultural.

La cónsul general de El Salvador, Brenda Stephanie Albanés, agradeció el apoyo del Municipio para realizar el festival y destacó que este tipo de celebraciones permiten fortalecer los vínculos entre comunidades latinoamericanas en una ciudad fronteriza como Juárez.

“Hoy reafirmamos que nuestra región tiene la capacidad de conectar países, culturas, mercados y oportunidades, construyendo juntos fuentes de amistad y cooperación”.

En el acto también participaron el cónsul general de Guatemala, Carlos Gómez López, y el cónsul general de Honduras, Darwin Antonio Medina, quienes coincidieron en destacar el carácter solidario de Ciudad Juárez y su papel como punto de encuentro para personas de distintos países.

El alcalde estuvo acompañado por la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, y el regidor Alejandro Jiménez. Al concluir el arranque del festival, realizó un recorrido por la Zona Centro, donde degustó platillos típicos de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El festival se desarrolló en el corredor peatonal del Centro Histórico, sobre la avenida 16 de Septiembre, desde la calle Mariscal hasta la Plaza de Armas, con puestos de gastronomía centroamericana, antojitos mexicanos, música, bailes folclóricos y módulos consulares de atención a connacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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