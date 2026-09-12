Avanza Juárez Amanece Limpio con más de 70 espacios atendidos

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La jornada incluyó limpieza de parques, diques y espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevó a cabo una jornada más de la Cruzada de Atención a las Causas, Juárez Amanece Limpio, encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con el objetivo de recuperar espacios públicos en distintas colonias de la ciudad.

Durante las actividades de este sábado se dio atención especial a la limpieza y recuperación de parques, diques y áreas de convivencia, como parte de las acciones orientadas a mejorar el entorno urbano y las condiciones de las familias juarenses.

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El programa contempla la intervención de 110 colonias y espacios públicos de Ciudad Juárez. A la fecha, más de 70 espacios ubicados en distintas zonas han sido atendidos mediante trabajos coordinados entre dependencias municipales y otros sectores.

En estas labores participan áreas del Gobierno Municipal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, representantes de la sociedad civil, equipos deportivos, empresarios y habitantes de las colonias intervenidas.

Durante la semana, las actividades se distribuyeron entre dependencias para ampliar la cobertura. La Dirección de Atención y Bienestar Animal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabajaron en Senderos de San Isidro, mientras que Salud e Informática realizaron labores en Urbi Villa etapa 2.

La Dirección de Limpia atendió Parajes de San Isidro; el Instituto Municipal de la Juventud y Alumbrado Público participaron en Parajes de San Juan; y Oficialía Mayor, Coordinación de Directores y Proyectos Especiales trabajaron en Lomas del Desierto etapa 3.

También se reportaron acciones de la Dirección General de Desarrollo Social en Urbi Villa del Cedro etapa 2; del Instituto Municipal del Deporte en Urbi Villa Bonita; y de Parques y Jardines, Asesores y Planeación en Urbi Villa del Cedro etapa 7.

Seguridad Vial y Comunicación Social atendieron Parajes de San José, mientras que Protección Civil y Redes Sociales realizaron trabajos en Valle Fundadores.

Como parte del mejoramiento urbano, la Dirección de Alumbrado Público encendió mil 197 lámparas y rehabilitó 150 metros de cableado, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y movilidad en las zonas atendidas.

Los trabajos incluyeron limpieza de diques, parques y espacios públicos, entre ellos el parque ubicado en Urbi Villa del Cedro etapa 7, donde se realizaron labores para recuperar el sitio como área de convivencia familiar.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la recuperación de estos espacios busca reducir riesgos para la salud pública, mejorar la imagen urbana y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Con la participación de sociedad y autoridades, Juárez Amanece Limpio continúa con acciones directas en colonias de la ciudad para recuperar espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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