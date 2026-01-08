Movil - LB1A -
    enero 8, 2026 | 16:20
    Emite Seguridad Vial recomendaciones ante rachas de viento de hasta 45 km/h

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La corporación exhorta a extremar precauciones por reducción de visibilidad y riesgo para vehículos ligeros y de carga.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante la alerta preventiva por vientos fuertes emitida para este jueves, la Coordinación General de Seguridad Vial llamó a las y los automovilistas a extremar precauciones al conducir, debido a la presencia de ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora en distintos puntos de la ciudad.

    La corporación advirtió que estas condiciones pueden afectar la estabilidad de los vehículos, principalmente motocicletas, bicicletas, camiones de carga y unidades con cajas altas, además de provocar reducción de visibilidad por polvo u objetos arrastrados hacia la vía pública.

    Entre las recomendaciones emitidas se encuentra disminuir la velocidad, mantener ambas manos en el volante, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes durante el desplazamiento.

    Para peatones y ciclistas, Seguridad Vial sugirió transitar con mayor precaución, evitar zonas arboladas o estructuras inestables y utilizar cruces señalizados, a fin de prevenir incidentes derivados de las condiciones climatológicas.

    La dependencia reiteró que mantiene acciones permanentes para fomentar una mejor cultura vial, orientadas a disminuir incidentes y fortalecer la conciencia y responsabilidad de quienes transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

