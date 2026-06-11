Emite Protección Civil alerta preventiva por temperaturas de hasta 39 grados en Juárez

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Autoridades prevén ambiente caluroso durante los próximos días y recomiendan extremar precauciones ante el calor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por temperaturas elevadas para este jueves 11 de junio, debido a que se espera una máxima de 39 grados centígrados, acompañada de condiciones secas y cielo parcialmente soleado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia permanecerá mínima, entre 0 y 3 por ciento.

“Se espera una máxima de 39 grados centígrados, acompañada de condiciones mayormente secas y cielos parcialmente soleados”.

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Para la noche, las autoridades prevén un descenso de la temperatura hasta los 24 grados centígrados, con cielo mayormente nublado. Las condiciones de viento se mantendrán similares, con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.

Protección Civil informó que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y seguir las recomendaciones preventivas.

Para el viernes se pronostica una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 23 grados, con cielo parcialmente soleado y probabilidad de lluvia de entre 1 y 15 por ciento.

En tanto, el sábado se prevé una máxima de 38 grados y una mínima de 24 grados, bajo condiciones de cielo soleado y una posibilidad de precipitaciones de entre 2 y 20 por ciento.

“Las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad”.

La dependencia pidió especial atención para niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, sectores considerados más vulnerables ante las altas temperaturas y los riesgos asociados al calor extremo.

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