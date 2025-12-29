Emite Protección Civil alerta por bajas temperaturas y uso de calentones en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades exhortan a prevenir intoxicaciones e incendios durante la temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante el descenso de temperatura registrado en la frontera, la Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por el uso de calentones y sistemas de calefacción dentro de los hogares, con el objetivo de reducir riesgos de intoxicación, incendios y accidentes fatales durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, hizo un llamado a la población para extremar precauciones en el manejo de estos aparatos, en especial evitar dejarlos encendidos durante la noche. Subrayó la importancia de mantener ventilación cruzada dentro de las viviendas para permitir la adecuada renovación del oxígeno.

“No se debe dormir con el calentón encendido y es fundamental mantener dos ventanas abiertas en sentidos opuestos para que exista circulación de aire”, advirtió el funcionario.

Asimismo, Protección Civil recomendó apagar de inmediato cualquier calentón o sistema de calefacción que presente fallas, y llevarlo a revisión con un técnico especializado o a alguna de las estaciones de Bomberos, donde el personal puede evaluar su estado y emitir recomendaciones de seguridad.

La autoridad municipal alertó también sobre el riesgo de sobrecargar contactos y extensiones eléctricas, práctica común durante el invierno que puede derivar en cortocircuitos y, posteriormente, incendios en los domicilios.

En el mismo sentido, se reiteró el llamado a no utilizar anafres, botes con leña u otros métodos improvisados dentro del hogar, debido al alto riesgo que representan por la generación de monóxido de carbono y la posibilidad de incendios.

En el caso específico de los calentones de leña, Protección Civil pidió no saturarlos de material combustible ni dejar restos fuera del cuerpo del aparato, ya que podrían caer y provocar un siniestro. La dependencia insistió en que la prevención y el uso responsable de estos equipos es clave para proteger la vida y el patrimonio de las familias juarenses durante el periodo de bajas temperaturas.

