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Emite PAN Juárez pronunciamiento contra resolución de la Suprema Corte

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Dirigencia local acusa riesgos a libertades tras fallo sobre congelamiento de cuentas sin orden judicial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez emitió un pronunciamiento en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el congelamiento de cuentas bancarias sin intervención judicial.

En el documento, la dirigencia local del partido cuestionó la decisión del máximo tribunal al considerar que permite a la autoridad afectar el patrimonio de los ciudadanos sin orden de un juez, lo que, señalaron, representa un riesgo para las garantías individuales.

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“Están obligando a los ciudadanos a entregar su información más sensible bajo amenaza de quedarse incomunicados. Eso es extorsión y es un abuso intolerable”

El posicionamiento advierte que esta medida podría abrir la puerta a abusos, arbitrariedades y persecución, al retirar al Poder Judicial como contrapeso en decisiones que impactan directamente en los bienes de las personas.

Asimismo, el PAN local sostuvo que la resolución ocurre en un contexto de cuestionamientos a la credibilidad del sistema judicial, al señalar deficiencias en la actuación de jueces y ministros.

En el pronunciamiento también se argumenta que permitir el congelamiento de cuentas sin autorización judicial debilita la certeza jurídica y la protección de los ciudadanos frente al Estado, al tiempo que pone en riesgo libertades fundamentales.

El documento fue firmado por Ulises Pacheco, presidente del PAN en Ciudad Juárez, quien reiteró el llamado a defender los derechos de los ciudadanos ante lo que calificó como una medida que afecta la legalidad y el equilibrio de poderes.

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