Elimina Limpia foco de infección en vivienda abandonada de Juárez

Retiran residuos y atienden presencia de garrapatas en inmueble usado como tiradero clandestino.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia eliminaron un foco de infección en una vivienda abandonada ubicada en la calle Puerto Nápoles, la cual era utilizada como tiradero clandestino y donde se detectó presencia de garrapatas y otras plagas.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones insalubres del inmueble.

En el lugar se retiraron residuos acumulados y se efectuó una limpieza profunda del predio, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios para las familias que habitan en el sector.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ante la proximidad de la temporada de primavera y verano, periodo en el que aumenta la proliferación de garrapatas y, con ello, el riesgo de rickettsiosis.

Los trabajos se desarrollaron en coordinación con la Dirección de Ecología y la Dirección de Salud Municipal, como parte de un esquema interinstitucional de prevención.

Solís Kanahan advirtió que, aunque no todas las garrapatas están infectadas, resulta difícil identificar cuáles representan un peligro, por lo que insistió en la importancia de mantener patios, viviendas y espacios públicos en condiciones adecuadas de limpieza.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de predios desocupados como depósitos de basura, ya que estas prácticas favorecen la proliferación de plagas y elevan los riesgos sanitarios en la comunidad.

