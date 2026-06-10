Elige Cabildo a integrantes del Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial

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Cinco ciudadanos fueron designados para participar en la elaboración de propuestas sobre movilidad, accesibilidad y seguridad vial en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez aprobó durante sesión ordinaria de Cabildo la integración del Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Juárez, órgano ciudadano que contribuirá al análisis y fortalecimiento de políticas públicas relacionadas con la movilidad urbana y la seguridad vial.

La selección de los nuevos integrantes se realizó mediante votación de las y los regidores, quienes evaluaron las propuestas de ocho personas finalistas previamente consideradas para formar parte de este organismo consultivo.

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El coordinador de la Comisión de Movilidad, José Eduardo Valenzuela Martínez, destacó que el consejo permitirá ampliar la participación de la ciudadanía en temas vinculados con la accesibilidad, la movilidad segura y la planeación de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desplazamiento en la ciudad.

Los ciudadanos designados como consejeros fueron Emiliano Zaragoza Abril Sánchez, Cinthia López de la Fuente, Laura Calderón Pérez, Manuel Sotelo Suárez y Beatriz Marcial Rojas.

Tras la votación, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar tomó protesta a los nuevos integrantes del consejo, quienes asumirán funciones de consulta y participación en la elaboración de propuestas relacionadas con la movilidad y la seguridad vial.

El regidor Valenzuela Martínez señaló que la incorporación de representantes ciudadanos fortalece la construcción de soluciones más cercanas a las necesidades de la población y permite enriquecer la toma de decisiones en materia de infraestructura, transporte y seguridad vial.

Durante la misma sesión, el Cabildo aprobó una propuesta para crear un apartado denominado “Biblioteca” dentro del portal electrónico del Municipio, donde se concentrarán los reglamentos municipales vigentes para facilitar su consulta por parte de la ciudadanía.

La iniciativa fue presentada por el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, quien explicó que la medida busca fortalecer el acceso a la información pública y garantizar una mayor transparencia en la difusión de la normatividad municipal.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca impulsar mecanismos de participación ciudadana y fortalecer las herramientas de transparencia y acceso a la información para los habitantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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