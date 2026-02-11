Movil - LB1A -
febrero 11, 2026 | 15:34
Juárez / El Paso

Dialoga Pérez Cuéllar con estudiantes sobre el funcionamiento del Cabildo

Juárez / El Paso

Publicado el

Redacción ADN / Agencias
Alumnos de primaria asisten a sesión y plantean preguntas sobre seguridad y obras en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió a estudiantes de cuarto grado turno vespertino de la Escuela Primaria América, quienes acudieron a la Sesión de Cabildo número 34 con el propósito de conocer el funcionamiento de este órgano colegiado.

Durante la sesión, las y los alumnos observaron la presentación de propuestas y acuerdos por parte de regidores. Al término, solicitaron un encuentro con el alcalde para plantearle diversas preguntas relacionadas con su labor al frente del Gobierno Municipal.

Las niñas y niños cuestionaron al edil sobre las obras proyectadas para la ciudad, las acciones dirigidas a la atención de población infantil en situación de vulnerabilidad y los principales retos de su administración.

“El principal reto es el combate a la inseguridad”, explicó el alcalde al señalar que Ciudad Juárez supera el millón y medio de habitantes y que el objetivo es procurar el bienestar de toda la población.

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a buscar la Presidencia Municipal, Pérez Cuéllar indicó que su decisión responde al amor y compromiso que tiene con la ciudad, y destacó que una de las partes más gratificantes de su encargo es servir a la comunidad.

La docente Blanca Dianey Garzón Llamas explicó que la visita surgió a partir de un ejercicio en clase denominado “Con el Cabildo ganamos todos”, mediante el cual se buscó que el alumnado comprendiera qué es el Cabildo y cuáles son sus funciones.

Señaló que, a partir de esta experiencia, las y los estudiantes analizarán en el aula la situación de la ciudad, identificarán problemáticas y elaborarán propuestas para mejorar la calidad de vida en su entorno, en un trabajo coordinado con padres de familia y docentes.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

