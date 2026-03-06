Devela IMM tercera edición del mural “Firmas en la Lucha” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La iniciativa reconoce el compromiso de mujeres que contribuyen a la igualdad y a la prevención de la violencia de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) realizó la develación de la tercera edición del mural “Firmas en la Lucha”, iniciativa que busca reconocer el compromiso y la participación de mujeres que impulsan acciones a favor de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.

La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y tuvo lugar en la sala Mujeres que Luchan de la Unidad Centro del IMM, donde se encuentra instalado el mural.

- Publicidad - HP1

La directora general del instituto, Elvira Urrutia Castro, explicó que el proyecto surgió en 2024 como un ejercicio de autorreconocimiento, mediante el cual se visibilizan las acciones que realizan mujeres desde distintos ámbitos para promover sociedades más justas, equitativas y libres de violencia.

“Este mural no solo es un espacio que nos recuerda la importancia de nuestras acciones y el compromiso solidario, sino que también es un homenaje a todas nosotras”.

Durante la develación se realizó una mesa de diálogo entre las participantes, en la que compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el significado de ver su nombre plasmado en el mural como símbolo de compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Las asistentes también dialogaron sobre el impacto que tiene el autorreconocimiento en el fortalecimiento de la autoestima, el empoderamiento y la participación social de las mujeres, así como en el impulso del movimiento feminista.

En esta tercera edición participaron 51 mujeres de distintos ámbitos, entre ellas trabajadoras del hogar, abogadas, académicas, periodistas, servidoras públicas y activistas, quienes firmaron de manera voluntaria el compromiso simbólico de continuar contribuyendo a la construcción de entornos más igualitarios.

Con estas nuevas firmas, el mural reúne actualmente los nombres de 159 mujeres, como parte de esta iniciativa impulsada por el IMM para reconocer la participación activa de las mujeres en la transformación social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.