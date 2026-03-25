Detienen en El Paso a esposa de César Duarte con fines de extradición

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Bertha Gómez es requerida por la FGR por presunta participación en operaciones de lavado de dinero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un proceso con fines de extradición.

De acuerdo con la información disponible, la detención se realizó en territorio estadounidense en el marco de las investigaciones relacionadas con el exmandatario estatal, quien enfrenta cargos por lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

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Gómez Fong, quien se desempeñó como presidenta del DIF Estatal durante la administración 2010-2016, es señalada por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos, vinculado a las indagatorias federales en curso.

El caso se remonta a 2020, cuando un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Morelos giró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual promovió un amparo en un juzgado federal en la Ciudad de México.

Autoridades también han indagado posibles vínculos de otros integrantes del entorno familiar dentro de las investigaciones, sin que hasta el momento se haya confirmado su situación jurídica.

El proceso de extradición se desarrollará conforme a los mecanismos legales entre México y Estados Unidos, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso del exgobernador, quien permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, en el Estado de México.

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