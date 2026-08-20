Destacan arqueros juarenses en arranque del World Archery Mexico Championship 2026

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La delegación fronteriza obtuvo el primer lugar por equipos en Recurvo Varonil y colocó a varios atletas entre los mejores de su categoría.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación de Ciudad Juárez tuvo un arranque destacado en el World Archery Mexico Championship 2026, que se desarrolla en la Ciudad de México, al conseguir resultados relevantes en la jornada clasificatoria varonil.

Los arqueros fronterizos son los únicos representantes del estado de Chihuahua en este certamen al aire libre y compiten bajo la dirección técnica del entrenador Miguel Ángel Madrigal.

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Durante la ronda clasificatoria, los deportistas juarenses participaron en una prueba de 72 flechas a distancias oficiales, en la que midieron su nivel frente a algunos de los principales exponentes del país.

En la categoría Recurvo Varonil Mayor, donde compitieron 42 atletas, Dylan Aaron Guerrero Colín aseguró el tercer lugar general, colocándose dentro del top 3 nacional en la fase clasificatoria.

En la misma categoría, José Miguel Bustamante finalizó en la décima posición, Bryan Isaac Vázquez Cordero se ubicó en el lugar 13 y Emiliano Fraire Gallegos cerró su participación clasificatoria en el puesto 19.

En la categoría Recurvo Varonil Sub-18, José Felipe Cerecedo también tuvo una actuación destacada al colocarse en la cuarta posición general entre 18 competidores, resultado que refleja el nivel de las fuerzas básicas juarenses.

El resultado más sobresaliente de la jornada llegó en la modalidad colectiva, donde el representativo de Recurvo Varonil de Ciudad Juárez obtuvo el primer lugar general tras registrar una tarjeta de 1,827 puntos.

El equipo fronterizo superó a Nuevo León en una competencia cerrada, luego de que la escuadra regiomontana finalizara en segundo lugar con 1,816 puntos.

Con estos resultados, la delegación juarense se perfila como una de las principales contendientes entre los ocho equipos que continuarán en competencia dentro del torneo nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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