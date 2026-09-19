Destaca Héctor Ortiz anuncios de Sheinbaum para Juárez y la Sierra Tarahumara

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El alcalde en funciones resaltó proyectos educativos, carreteros y de infraestructura, además de la asistencia de 38 mil personas al informe presidencial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, destacó los anuncios realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe regional en Ciudad Juárez y subrayó los proyectos previstos para la frontera y la Sierra Tarahumara.

En entrevista con A Diario Network al término del evento, Ortiz Orpinel señaló que se trató de la cuarta visita de la mandataria a Ciudad Juárez y consideró que esa presencia refleja la atención que el Gobierno federal mantiene sobre la frontera.

“No solamente vino a informar, sino también a decir qué va a lo nuevo para Chihuahua y para la frontera”, expresó.

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El alcalde resaltó particularmente los proyectos vinculados con educación y formación profesional en la Sierra Tarahumara, entre ellos la necesidad de ampliar la oferta académica en enfermería, así como las acciones previstas en materia carretera.

Ortiz Orpinel también destacó los avances relacionados con los Centros de Educación y Cuidado Infantil, al señalar que algunos de estos proyectos ya comienzan a operar en Ciudad Juárez.

Sobre la respuesta ciudadana, el presidente municipal afirmó que la presidenta fue recibida con entusiasmo y respaldo por parte de los asistentes, quienes permanecieron durante el informe en la Plaza de la Mexicanidad.

“Fue muy abrazada, muy bien recibida la presidenta en esta frontera; es una presidenta del pueblo y eso se vio aquí el día de hoy”, afirmó.

El alcalde señaló que Protección Civil Municipal le reportó una asistencia de 38 mil personas durante el evento presidencial.

Ortiz Orpinel sostuvo que el informe permitió presentar tanto resultados como nuevos compromisos para Chihuahua, particularmente en temas de infraestructura, educación y atención regional.

El presidente municipal concluyó que la visita dejó un balance positivo para Ciudad Juárez y destacó la expectativa generada por los proyectos anunciados para la frontera y otras regiones del estado.