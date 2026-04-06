Destaca alcalde inversión municipal en educación pública en Ciudad Juárez

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Gobierno local resalta mejoras en escuelas y coordinación con programa federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó la inversión que ha realizado su administración en escuelas públicas de nivel básico, al señalar que estas acciones reflejan el compromiso del gobierno local con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

El edil subrayó que no todos los municipios del país destinan recursos propios a este rubro, por lo que consideró relevante el impacto que tienen estas obras en la comunidad escolar.

“Es muy bonito cuando uno ve que se alegran de llegar a su segunda casa y verla renovada, pintada, con canchas y pasto sintético”, expresó.

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Indicó que los apoyos municipales se suman a programas federales como “La Escuela es Nuestra”, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa y fortalecer las condiciones de aprendizaje.

El alcalde señaló que estas intervenciones tienen efectos positivos en el ánimo de niñas, niños y adolescentes, al ofrecer espacios dignos y funcionales para su formación académica.

Asimismo, afirmó que su administración continuará impulsando este tipo de acciones en coordinación con el Gobierno Federal, priorizando el mejoramiento de planteles en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con lo informado, el programa federal contempla una inversión significativa para fortalecer la infraestructura escolar y ampliar el acceso a becas, especialmente en zonas con mayores necesidades.

Las autoridades municipales reiteraron que la inversión en educación forma parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo social y garantizar mejores oportunidades para la población estudiantil en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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