Destaca alcalde coordinación con nueva dirigencia de la JMAS en Ciudad Juárez

El edil señala que habrá comunicación permanente y mesas de trabajo para atender temas prioritarios de agua y saneamiento en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que su administración buscará fortalecer la coordinación institucional con la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), tras sostener una reunión con Marco Licón, nuevo titular del organismo operador en la ciudad.

El alcalde explicó que el encuentro tuvo como objetivo establecer una comunicación más cercana y efectiva entre el Gobierno Municipal y la JMAS, a fin de atender de manera conjunta los asuntos relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento, considerados estratégicos para la población juarense.

“Estoy muy agradecido por esta visita de cortesía de Marco Licón, con quien acordamos trabajar en equipo por nuestra ciudad”.

Pérez Cuéllar subrayó que la intención es mejorar la relación institucional y que los temas pendientes o futuros sean analizados en mesas de trabajo, privilegiando soluciones que impacten positivamente en la ciudadanía.

Indicó que durante la reunión se planteó la necesidad de mantener una comunicación permanente y fluida, lo que permitirá dar seguimiento oportuno a los distintos proyectos y problemáticas vinculadas al suministro de agua y al saneamiento urbano.

“Lo que comentamos fue que habrá una comunicación permanente, fluida y que estaremos siempre trabajando por Juárez en los diversos temas”.

El edil detalló que en el encuentro también participó Rogelio Ramos, presidente del Consejo de la JMAS en el ámbito local, con quien se reiteró la disposición de ambas partes para colaborar de manera coordinada, en un contexto donde la gestión del agua representa uno de los principales retos para la ciudad fronteriza.

