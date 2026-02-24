Designan a Mónica Juárez y Margarita “Mago” Gándara como Mujer Ilustre y Presea Kirá 2026

Publicidad - LB2 -

Ayuntamiento entregará reconocimientos los días 8 y 9 de marzo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de la Mujer y Equidad de Género, así como de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, determinaron a las ganadoras de la Presea Kirá y el reconocimiento Mujer Ilustre 2026, distinciones que honran la trayectoria y aportación social de mujeres en la ciudad.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión, informó que tras la evaluación de propuestas se eligió a Mónica Alicia Juárez Correa como ganadora de la Presea Kirá, y a Margarita “Mago” Gándara Armendáriz como Mujer Ilustre, esta última de manera póstuma.

Juárez Correa cuenta con 30 años en la docencia y tres décadas en producción y conducción radiofónica con perspectiva feminista. Fue directora general de Educación y Cultura del Municipio entre 1998 y 2001, autora de cuatro poemarios y activista por los derechos de las mujeres. También ha sido reconocida con la Presea “Fray García de San Francisco” y como “Chihuahuense Destacada 2019” por el Congreso del Estado, además de ser fundadora de organizaciones como Casa Amiga y SINVAC.

La ceremonia de entrega de la Presea Kirá se realizará el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas, en Sesión Solemne de Cabildo en el Centro Municipal de las Artes.

Por su parte, el reconocimiento de Mujer Ilustre será otorgado a Margarita “Mago” Gándara Armendáriz, artista que durante 36 años realizó murales en técnica de mosaico en espacios públicos de la ciudad. Entre sus obras destacan “El Milagro del Tepeyac”, “Xochipilli” y “Netzahualcóyotl y Coyolxauhqui”.

Gándara fue fundadora de la Casa Estudio CUI en la colonia Libertad, espacio comunitario dedicado al arte para niñas, niños y jóvenes. Su trabajo fue exhibido en el Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2018 y en el Mexican American Cultural Center de El Paso entre 2025 y 2026, donde fue reconocida por su aporte cultural binacional.

La ceremonia en honor a la Mujer Ilustre se llevará a cabo el 9 de marzo a las 11:00 horas en la Rotonda de las Mujeres Ilustres. En la sesión participaron integrantes del Ayuntamiento y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro.

