Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 24, 2026 | 15:49
InicioEstadoJuárez / El Paso

Designan a Mónica Juárez y Margarita “Mago” Gándara como Mujer Ilustre y Presea Kirá 2026

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Ayuntamiento entregará reconocimientos los días 8 y 9 de marzo en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de la Mujer y Equidad de Género, así como de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, determinaron a las ganadoras de la Presea Kirá y el reconocimiento Mujer Ilustre 2026, distinciones que honran la trayectoria y aportación social de mujeres en la ciudad.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión, informó que tras la evaluación de propuestas se eligió a Mónica Alicia Juárez Correa como ganadora de la Presea Kirá, y a Margarita “Mago” Gándara Armendáriz como Mujer Ilustre, esta última de manera póstuma.

- Publicidad - HP1

Juárez Correa cuenta con 30 años en la docencia y tres décadas en producción y conducción radiofónica con perspectiva feminista. Fue directora general de Educación y Cultura del Municipio entre 1998 y 2001, autora de cuatro poemarios y activista por los derechos de las mujeres. También ha sido reconocida con la Presea “Fray García de San Francisco” y como “Chihuahuense Destacada 2019” por el Congreso del Estado, además de ser fundadora de organizaciones como Casa Amiga y SINVAC.

La ceremonia de entrega de la Presea Kirá se realizará el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas, en Sesión Solemne de Cabildo en el Centro Municipal de las Artes.

Por su parte, el reconocimiento de Mujer Ilustre será otorgado a Margarita “Mago” Gándara Armendáriz, artista que durante 36 años realizó murales en técnica de mosaico en espacios públicos de la ciudad. Entre sus obras destacan “El Milagro del Tepeyac”, “Xochipilli” y “Netzahualcóyotl y Coyolxauhqui”.

Gándara fue fundadora de la Casa Estudio CUI en la colonia Libertad, espacio comunitario dedicado al arte para niñas, niños y jóvenes. Su trabajo fue exhibido en el Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2018 y en el Mexican American Cultural Center de El Paso entre 2025 y 2026, donde fue reconocida por su aporte cultural binacional.

La ceremonia en honor a la Mujer Ilustre se llevará a cabo el 9 de marzo a las 11:00 horas en la Rotonda de las Mujeres Ilustres. En la sesión participaron integrantes del Ayuntamiento y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

Incubadora de Empresas de la UTCJ imparte sesión informativa sobre programas para el 2018

Se trata orientar y guiar a las personas que tienen dudas y que identifiquen a la UTCJ como un espacio para crear su proyecto de negocio...
Universitas

Universiada Nacional; día 8

Tres disciplinas continúan con sus enfrentamientos. Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) - En la nueva jornada...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.