Designa Maru Campos a Roberto Anaya como subsecretario de Educación en Zona Norte

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Nuevo funcionario cuenta con experiencia en administración pública y formación académica internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora del estado, Maru Campos Galván, designó a Roberto Anaya Moreno como nuevo subsecretario de Educación en la Zona Norte, cargo desde el cual coordinará las acciones del sector educativo en esta región.

La presentación del funcionario ante la estructura educativa local estuvo a cargo del subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Deporte, Federico Acevedo Muñoz.

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Anaya Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuenta con una maestría en Leyes por la Universidad de Texas en Austin, además de cursar actualmente un doctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Alicante, España.

En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones tanto en el ámbito académico como en la administración pública, destacando cargos en la Secretaría de la Función Pública y en dependencias federales.

Entre sus responsabilidades previas se encuentran su labor como director general de Inconformidades y subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, así como su participación en la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía.

Su cargo más reciente fue como director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua.

Con este nombramiento, el Gobierno del Estado busca fortalecer la operación educativa en la Zona Norte mediante perfiles con experiencia técnica y administrativa en el sector público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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