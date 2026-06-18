Dan seguimiento a programa de inclusión laboral para jóvenes con síndrome de Down

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Autoridades municipales fortalecen la capacitación y preparación de participantes para facilitar su incorporación al ámbito laboral

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios dieron seguimiento al programa de inclusión laboral dirigido a jóvenes con síndrome de Down, durante una reunión ordinaria realizada en el Centro Comunitario Zaragoza, donde además se entregaron recursos materiales para fortalecer el desarrollo de esta iniciativa.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios y tiene como propósito brindar capacitación, evaluación y preparación a las y los participantes para favorecer su integración al mercado laboral.

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Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados por el programa y se presentó el material que será utilizado por el personal especializado encargado de la atención de los jóvenes beneficiarios.

“Este programa lo hemos estado trabajando muy de la mano con la Comisión de Centros Comunitarios. Hoy revisamos los avances y además recibimos una serie de recursos materiales que serán de gran utilidad para nuestro equipo de psicología y de maestros, quienes atienden a este grupo de jóvenes con síndrome de Down”.

Los materiales entregados permitirán fortalecer las actividades de capacitación y evaluación que forman parte del proceso de preparación de las y los participantes, con el objetivo de desarrollar habilidades que faciliten su incorporación a distintos espacios laborales.

Rodríguez Giner señaló que la meta principal es generar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a oportunidades de empleo y alcanzar una mayor autonomía mediante su inclusión productiva.

La reunión contó con la participación del coordinador de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios, José Mauricio Padilla, así como de la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, quienes presentaron propuestas orientadas a fortalecer el alcance del programa y ampliar los beneficios para las personas participantes.

“Nuestro objetivo es continuar preparándolos para que muy pronto puedan incorporarse al mundo laboral, que es la meta de este proyecto”.

El Gobierno Municipal informó que este programa forma parte de las acciones impulsadas para promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad en Ciudad Juárez, mediante estrategias de capacitación y acompañamiento orientadas a su integración social y laboral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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