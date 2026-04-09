Dan seguimiento a programa de educación ambiental para menores en Juárez

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Dependencias municipales avanzan en diseño de estrategia para fomentar conciencia ecológica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Familia y Asistencia Social dieron seguimiento al programa de educación ambiental dirigido a niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

Durante una reunión de trabajo, encabezada por la coordinadora Sandra García Ramos, se revisaron los avances del acuerdo de Cabildo que busca implementar una estrategia educativa para fomentar el cuidado del medio ambiente.

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En el encuentro participaron representantes de áreas municipales como Parques y Jardines, Resiliencia, Centros Comunitarios y Desarrollo Económico, quienes presentaron propuestas desde sus respectivos ámbitos.

“El objetivo es impulsar un programa que fomente la conciencia sobre el cuidado del entorno en niñas, niños y adolescentes”

Las autoridades señalaron que el proyecto busca generar hábitos y prácticas sostenibles en las nuevas generaciones, con impacto directo en la calidad de vida y el entorno urbano.

Cada dependencia continuará desarrollando sus planteamientos, con el fin de integrar un documento base que permita implementar el programa de manera estructurada.

Se prevé que en próximas reuniones se presenten nuevos avances para consolidar la estrategia, la cual también contempla la participación de la comunidad en general.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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