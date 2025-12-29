Da Parques y Jardines mantenimiento al camellón del bulevar Bernardo Norzagaray

Publicidad - LB2 -

Las labores buscan mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en una vialidad de alta afluencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizó trabajos de mantenimiento integral en el camellón central del bulevar Bernardo Norzagaray, en la zona norponiente de la ciudad, como parte de las acciones permanentes de conservación de espacios públicos.

De acuerdo con la autoridad municipal, las labores estuvieron a cargo de la Dirección de Parques y Jardines e incluyeron limpieza general, retiro de basura, corte de hierba y poda formativa de árboles, así como la recolección de residuos generados durante estas actividades.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que estos trabajos tienen como finalidad mejorar la imagen urbana y mantener áreas más seguras y ordenadas para quienes transitan diariamente por esta importante vialidad.

Indicó que las acciones forman parte de un programa continuo de mantenimiento que se ejecuta en distintos sectores de Ciudad Juárez, con énfasis en avenidas principales y camellones con alta afluencia vehicular y peatonal.

El funcionario resaltó el compromiso del personal operativo de Parques y Jardines, quienes de manera cotidiana realizan labores para el cuidado y preservación de las áreas verdes del municipio.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la conservación de estos espacios públicos, evitando tirar basura y reportando cualquier daño, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las zonas verdes de la ciudad.

