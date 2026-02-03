Da Comisión de la Juventud seguimiento a proyectos del Cabildo Juvenil

Publicidad - LB2 -

Revisan avances de iniciativas sociales, ambientales y comunitarias impulsadas por jóvenes juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud, encabezada por la regidora Luz Clara Cristo Sosa y el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes, sesionó para revisar los avances y el seguimiento a los proyectos presentados por integrantes del Cabildo Juvenil, con el objetivo de consolidar propuestas orientadas al desarrollo social, comunitario y ambiental de la ciudad.

Durante la reunión, la jefa de Programas y Proyectos del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, María Navarro, informó que desde inicios del año se ha mantenido trabajo constante mediante reuniones y enlaces interinstitucionales, a fin de dar seguimiento puntual a cada una de las iniciativas impulsadas por las y los jóvenes.

Entre los proyectos con mayor nivel de avance se encuentra el de acopio y reciclaje de vidrio, presentado por Carlos Bernardo Rivera Torres, el cual ya cuenta con acompañamiento directo de la Dirección de Ecología, lo que ha permitido avanzar en su viabilidad operativa.

También se reportaron avances en proyectos canalizados a Centros Comunitarios, enfocados en la rehabilitación de parques, jardines y espacios públicos, con la finalidad de crear entornos seguros y de recreación para niñas, niños y juventudes.

Dentro de las propuestas en revisión destacan Juventudes en Movimiento, Aulas Abiertas Juárez, Red Frontera Emocional y diversos proyectos de recuperación de áreas verdes, los cuales se encuentran en etapa de análisis técnico y de implementación, mediante reuniones programadas con titulares de dependencias municipales.

Navarro explicó que algunos proyectos, especialmente los relacionados con infraestructura, requieren procesos más largos debido a revisiones técnicas, presupuestales y de planeación, por lo que se ha reiterado a las y los jóvenes que el acompañamiento institucional continúa, aun cuando los tiempos administrativos se extiendan.

Asimismo, se informó sobre iniciativas específicas como Donde Nace la Paz Nace el Verde y Raíces de Juárez, así como propuestas dirigidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, relacionadas con comedores comunitarios y atención a la niñez y la juventud, las cuales ya cuentan con enlaces establecidos.

En estos casos, se trabaja de manera coordinada con instancias como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y se busca integrar a la Dirección de Obras Públicas para su correspondiente análisis técnico.

Durante la sesión también se dio a conocer que algunas propuestas han tenido seguimiento limitado debido a la falta de contacto con sus autores, situación atribuida a cambios en datos de comunicación o a la disponibilidad de las y los jóvenes, muchos de los cuales combinan estudios y trabajo.

Finalmente, se destacó una propuesta canalizada al Instituto Municipal de las Mujeres, relacionada con menstruación segura para personas menstruantes, la cual ya se encuentra en proceso de enlace y revisión para su posible implementación.

La Comisión Edilicia de la Juventud reiteró su compromiso de facilitar los enlaces institucionales y el acompañamiento necesario, a fin de que los proyectos del Cabildo Juvenil avancen de manera ordenada, responsable y viable, fortaleciendo la participación de las juventudes en la construcción de políticas públicas en Ciudad Juárez.

