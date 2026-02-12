Da Atención Ciudadana seguimiento a peticiones vecinales en Parajes de San José

Publicidad - LB2 -

Habitantes solicitan orden vial y mayor presencia policial en zona de secundaria y parque.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, sostuvo una reunión con integrantes de Cideses A.C. y del Comité Vecinal Acción Ciudadana para dar seguimiento a las necesidades prioritarias del fraccionamiento Parajes de San José.

Durante el encuentro, vecinos expusieron problemáticas relacionadas con la seguridad y el orden vial en el entorno del parque y de la Escuela Secundaria Técnica número 93.

- Publicidad - HP1

Entre las principales inquietudes señalaron el estacionamiento de vehículos sobre banquetas y áreas recreativas, lo que obstruye el paso peatonal y genera riesgos para estudiantes al salir del plantel, debido a la falta de visibilidad al incorporarse a la vialidad.

Asimismo, solicitaron una inspección en el perímetro del plantel educativo, donde indicaron que no existe un paso peatonal debidamente señalizado y que el camellón es utilizado como estacionamiento informal, lo que provoca desorden vehicular.

Los residentes también manifestaron que al concluir el horario escolar se han registrado peleas entre estudiantes en el parque y frente a viviendas, por lo que pidieron mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la zona.

De manera formal, el comité solicitó el retiro de vehículos estacionados en banquetas y áreas del parque, supervisión constante en el entorno escolar y recorridos frecuentes de seguridad en calles aledañas.

Valencia Carrasco reiteró la disposición de la dependencia para coordinar acciones con la Coordinación General de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el fin de atender las solicitudes planteadas y fortalecer la seguridad en el sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.