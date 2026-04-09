Cuestiona PAN a Pérez Cuéllar por no denunciar irregularidades de administración anterior

Publicidad - LB2 -

Legisladores señalan omisión en adeudos con el SAT y piden transparentar manejo de recursos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron al alcalde Cruz Pérez Cuéllar por no haber denunciado presuntas irregularidades heredadas de la administración de Armando Cabada, particularmente relacionadas con adeudos fiscales.

Los señalamientos se centran en un pasivo derivado del ISR retenido a trabajadores municipales que no fue enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en administraciones anteriores, lo que generó un adeudo acumulado.

“La responsabilidad no recae únicamente en la administración anterior, sino también en el actual gobierno municipal”

- Publicidad - HP1

El diputado Carlos Olson anunció la presentación de un exhorto en el Congreso del Estado para que el Municipio regularice el pago del impuesto y garantice transparencia en el manejo de los recursos.

El legislador advirtió que el incumplimiento en la entrega de estos recursos puede derivar en sanciones, recargos e incluso el congelamiento de cuentas, al tratarse de una obligación fiscal.

Desde el PAN se sostuvo que la actual administración debió detectar, informar y denunciar estas irregularidades desde el inicio de su gestión, además de atender de manera inmediata el adeudo.

Los cuestionamientos surgen en medio del debate público sobre las finanzas municipales, luego de que se hiciera visible el impacto del adeudo por ISR no enterado, lo que ha obligado al Ayuntamiento a destinar recursos para su regularización.

El tema se mantiene en la agenda política local, con posturas encontradas sobre la responsabilidad en el manejo y seguimiento de estos recursos públicos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.