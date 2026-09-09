Cuestiona Cruz Pérez Cuéllar costo y utilidad de la Torre Centinela

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El alcalde con licencia señaló que los recursos pudieron destinarse a movilidad, pavimentación y obras prioritarias para Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, cuestionó la próxima inauguración de la Torre Centinela, al considerar que se trata de una obra costosa cuya utilidad pública, dijo, no ha sido suficientemente justificada ante la ciudadanía.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación afirmó que el proyecto representa una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos, monto que, desde su perspectiva, pudo destinarse a atender necesidades más urgentes para las familias juarenses.

“Los 4 mil mdp de la Torre Centinela son apenas la entrada; la cuenta apenas comienza”.

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Pérez Cuéllar sostuvo que su postura no implica rechazo al uso de tecnología en materia de seguridad pública, sino a la aplicación de recursos millonarios sin una explicación clara sobre los beneficios concretos que la obra generará para Ciudad Juárez.

El morenista también cuestionó los posibles costos de mantenimiento del edificio, particularmente por las características de su diseño, y advirtió que el gasto para las y los chihuahuenses podría incrementarse una vez que la infraestructura entre en operación plena.

“Imagínense cuánto dinero nos va a costar darle mantenimiento a esta cosa”.

Además, retó a los responsables del proyecto a recorrer todos los pisos de la torre para comprobar si realmente se encuentra equipada y lista para operar, al poner en duda que la inauguración corresponda con resultados concretos en materia de seguridad.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, los recursos destinados a la Torre Centinela pudieron utilizarse para construir alrededor de 10 distribuidores viales o pavimentar más de 500 calles, obras que, señaló, tendrían un impacto directo en la movilidad y en la calidad de vida de las familias juarenses.

El alcalde con licencia afirmó que una ceremonia de inauguración no convierte por sí sola a una obra costosa en una buena inversión pública, y sostuvo que los gobiernos deben ser evaluados por las soluciones que entregan a la ciudadanía, no por la dimensión o espectacularidad de los proyectos que presentan.

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