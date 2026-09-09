Inicia JMAS sustitución del colector Candelaria en sector Waterfill

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La descentralizada realiza estudios de suelo previos para instalar tubería de alta resistencia antes de concluir septiembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez inició los trabajos preliminares para sustituir el colector Candelaria, infraestructura con alrededor de 50 años de antigüedad que en semanas recientes ha registrado hundimientos y brotes de aguas residuales en fraccionamientos del sector Waterfill.

Como parte de la primera etapa, personal técnico realiza estudios de suelo sobre la avenida Clara Fuentes, con el objetivo de conocer las condiciones del terreno y prevenir afectaciones durante la instalación de la nueva tubería.

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El coordinador adscrito a la Dirección de Obra de la JMAS, Antonio Pérez, informó que los sondeos de perforación se llevan a cabo en el tramo final del colector Candelaria, en su conexión con el bulevar Independencia.

“Se realiza un análisis mediante un sondeo de penetración estándar, que consiste en extraer muestras para conocer la composición y el comportamiento del suelo. Posteriormente, el material es enviado a un laboratorio para su análisis”.

De acuerdo con la información técnica, se estudiarán siete puntos ubicados a una distancia aproximada de 150 metros entre sí, y las labores de perforación concluirán este miércoles.

Las muestras son extraídas cada 60 centímetros, mientras se registra la profundidad y el número de golpes necesarios para obtenerlas. Estos datos permitirán determinar las características del terreno y definir el procedimiento más seguro para realizar las excavaciones.

“Estos estudios nos permiten anticiparnos a posibles movimientos o derrumbes del terreno, elegir el método más adecuado para ejecutar la obra y evitar interrupciones durante su desarrollo”.

De forma paralela, personal de la JMAS mantiene reuniones informativas con vecinos del fraccionamiento Río Bravo para presentar los avances del proyecto, atender inquietudes y explicar las acciones que se desarrollan en la zona.

La descentralizada también continúa con labores de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado mediante equipos tipo vactor, además del lavado permanente de calles con agua tratada, con el propósito de reducir las afectaciones para las familias del sector.

La JMAS contempla iniciar antes de concluir septiembre la instalación de tubería de alta densidad y resistencia, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado y ofrecer una solución de largo plazo a los problemas registrados en esta zona de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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