Coordina JMAS con Conagua limpieza de acequia en el Valle de Juárez

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Autoridades alistan desazolve ante próxima llegada de agua para riego agrícola en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para coordinar acciones de limpieza y desazolve en una acequia del Valle de Juárez, en preparación para la próxima temporada de riego agrícola.

Durante el encuentro, autoridades definieron estrategias conjuntas para apoyar al Distrito de Riego 09, con el objetivo de garantizar el adecuado flujo del agua en la infraestructura hidráulica de la zona.

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La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que se solicitó el uso de maquinaria y equipo especializado para intervenir en diversos tramos de la acequia, donde se requiere retirar sedimentos acumulados.

“Se solicitó apoyo con maquinaria y equipos especializados para desazolvar algunas zonas y permitir el flujo del agua”

Estas acciones responden a la necesidad de preparar los canales ante la llegada de volúmenes de agua en los próximos meses, lo que resulta clave para el desarrollo de actividades agrícolas en el Valle de Juárez.

En la reunión también participó el director de Obra de la JMAS, César Triana, quien ha colaborado previamente en operativos de limpieza en la zona, considerados fundamentales para mejorar la eficiencia del sistema de riego.

La dependencia municipal reiteró que este tipo de coordinación interinstitucional forma parte de su estrategia para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura hidráulica y beneficien a la población y al sector productivo local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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