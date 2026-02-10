Convocan a postular mujeres juarenses para la Presea Kirá y La Mujer Ilustre 2026

Publicidad - LB2 -

Reconocerán trabajo comunitario femenino que transforma entornos desde lo cotidiano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género convocaron a la comunidad juarense a postular a mujeres cuya labor cotidiana haya generado impactos positivos y extraordinarios en niñas, niños, adolescentes y población en general, para ser consideradas en la Presea Kirá o el reconocimiento La Mujer Ilustre, edición 2026.

La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, exhortó a la ciudadanía a visibilizar a aquellas mujeres que, desde sus barrios y comunidades, realizan acciones constantes de servicio social que fortalecen el tejido comunitario y contribuyen a la transformación social.

“No se necesita tener títulos universitarios ni haber hecho grandes obras; muchas mujeres, incluso amas de casa, realizan una labor invaluable que cambia vidas”, expresó la regidora.

Mendoza Rodríguez explicó que el objetivo de la convocatoria es reconocer esfuerzos comunitarios que suelen pasar desapercibidos, como el acompañamiento educativo, el fomento a la lectura o el apoyo solidario en espacios públicos y vecinales, acciones que inciden directamente en el desarrollo de las nuevas generaciones.

Indicó que este tipo de trabajo social, aunque aparentemente sencillo, tiene un impacto directo en la calidad de vida y cohesión social de las colonias, por lo que resulta fundamental otorgarle reconocimiento institucional.

Las convocatorias para ambos reconocimientos cerrarán el 20 de febrero a las 14:45 horas, por lo que se espera recibir en los próximos días propuestas de mujeres con este perfil de compromiso social.

Para la Presea Kirá, las personas postulantes deberán presentar una carta de postulación con sus datos generales, el currículum y datos de la candidata, quien deberá haber nacido en Ciudad Juárez o acreditar al menos cinco años de residencia previos a la convocatoria, además de un documento que detalle y fundamente los méritos a reconocer.

En el caso del reconocimiento La Mujer Ilustre, la candidata deberá ser mayor de 29 años, nacida en el municipio o con más de cinco años de residencia comprobable, y contar con un legado en ámbitos como el social, cultural, político, educativo, de divulgación o emprendedurismo con responsabilidad social. En ambos casos, la documentación deberá entregarse en formato físico y digital, en sobre cerrado, dentro del plazo establecido.

