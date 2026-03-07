Convoca Cultura a participar en festival infantil “De las Rondas a la Ariwéta”

Publicidad - LB2 -

El programa Alas y Raíces llevará actividades lúdicas y artísticas a cuatro municipios de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado, a través del programa “Alas y Raíces” Chihuahua, lanzó la convocatoria para integrar la cartelera de la cuarta edición del Festival de Juegos “De las Rondas a la Ariwéta”, que se realizará en cuatro municipios del estado.

El festival contempla actividades lúdicas, artísticas y culturales dirigidas a niñas y niños, y se desarrollará con un formato itinerante en escuelas públicas de los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.

La dependencia estatal convocó a promotores culturales, artistas y creadores chihuahuenses a presentar propuestas para formar parte de la programación del evento, que busca fomentar el juego, la creatividad y el acceso a actividades culturales entre la niñez.

Debido al formato itinerante del festival, las propuestas seleccionadas deberán contemplar presentaciones en turno matutino y en espacios abiertos o no especializados, adaptándose a los entornos escolares donde se realizarán las actividades.

Podrán participar personas mexicanas mayores de 18 años que residan en cualquiera de los municipios sede, siempre que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en la convocatoria.

Las y los interesados podrán registrar una o varias propuestas, ya sea en formato de talleres de arte o juego, así como presentaciones artísticas, con la posibilidad de que una misma persona tenga más de un proyecto seleccionado si están dirigidos a distintos grupos de edad.

La Secretaría de Cultura informó que se seleccionarán hasta 24 propuestas, mientras que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 16 de marzo.

Las actividades del festival se llevarán a cabo el 1 de junio en Hidalgo del Parral, el 4 de junio en Ciudad Juárez, el 8 de junio en Cuauhtémoc y el 11 de junio en la ciudad de Chihuahua.

La dependencia estatal indicó que cubrirá los gastos de traslado de las personas cuyas propuestas resulten seleccionadas, además de otorgar estímulos económicos conforme a la disciplina artística.

Las bases completas de participación pueden consultarse en www.culturachihuahua.com/festivaldejuegos, mientras que para mayores informes se encuentra disponible el correo [email protected] y los teléfonos (614) 426 74 29 y (614) 426 74 31.

