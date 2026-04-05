Convive alcalde Cruz Pérez Cuéllar con familias en El Chamizal por Domingo de Pascua

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Cientos de juarenses se reunieron en el parque para celebrar una de las tradiciones más arraigadas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, convivió con cientos de familias juarenses que acudieron al parque El Chamizal para celebrar el tradicional Domingo de Pascua, una de las fechas más representativas de la convivencia comunitaria en la ciudad.

Durante su recorrido, el edil permaneció por más de dos horas en el lugar, donde saludó a asistentes y participó en las actividades recreativas que cada año congregan a familias en este espacio emblemático.

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“Es una tradición muy especial para las familias juarenses venir este Domingo de Pascua a El Chamizal”

El ambiente se desarrolló en un contexto festivo, con la presencia de niñas, niños y adultos que aprovecharon el día para realizar actividades al aire libre, compartir alimentos y fortalecer la convivencia familiar.

Como parte de la jornada, el alcalde interactuó con los asistentes, acompañado de personajes animados, y entregó obsequios a menores como papalotes, balones, golosinas, libros para colorear y juegos, contribuyendo al ambiente recreativo.

“Vengo a saludarlos y convivir unos momentos”

Las familias también se acercaron al presidente municipal para saludarlo, tomarse fotografías y compartir alimentos, en una dinámica que refleja la cercanía entre autoridades y ciudadanía durante este tipo de celebraciones.

El Domingo de Pascua en El Chamizal se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas en Ciudad Juárez, consolidándose como un espacio de encuentro social y esparcimiento para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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