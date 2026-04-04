Controlan incendio en predio de la colonia Santa Rosa; mueren animales de granja

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Siniestro dejó pérdidas materiales y fue sofocado tras más de cinco horas de labores

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un incendio registrado la noche del sábado en un predio de la colonia Santa Rosa dejó pérdidas materiales y la muerte de varios animales de granja, sin que se reportaran personas lesionadas, informó la Dirección General de Protección Civil.

El siniestro ocurrió en un terreno de aproximadamente 40 por 60 metros, donde se almacenaban diversos materiales como basura, maleza, llantas, plásticos, cartón y vehículos en desuso, lo que contribuyó a la propagación del fuego.

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“No hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas”

En el lugar también se encontraban animales resguardados por el Departamento de Atención y Bienestar Animal (DABA), registrándose la muerte de un toro, tres marranos, cuatro caballos y varias aves, principalmente gallinas.

El incendio inició alrededor de las 19:30 horas y fue controlado cerca de la 01:00 de la madrugada, tras un operativo en el que participaron más de 35 elementos del Departamento de Bomberos, seis máquinas extintoras, cisternas y unidades de rescate, además de cuerpos voluntarios.

“El incendio se encuentra controlado y no representa riesgo para viviendas cercanas”

Durante la mañana, los cuerpos de emergencia continuaron labores para sofocar puntos activos conocidos como “diablitos”, con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego.

Las autoridades confirmaron que no hubo afectaciones a viviendas cercanas, por lo que la situación se mantiene bajo control, mientras continúan las acciones de enfriamiento en la zona afectada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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