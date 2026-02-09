Controla Protección Civil incendio en vivienda de la colonia Zaragoza

Publicidad - LB2 -

Evacúan a 22 personas y no se reportan lesionados tras rápida intervención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que elementos operativos controlaron y extinguieron un incendio registrado en el cuarto de una vivienda de dos plantas, ubicada en la colonia Zaragoza, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió contener el fuego de manera eficaz y evitar su propagación. Como medida preventiva, se realizó la evacuación de 22 personas que se encontraban en el inmueble y en áreas cercanas, con el objetivo de salvaguardar su integridad.

- Publicidad - HP1

En la atención del siniestro participaron elementos del Departamento de Bomberos con el apoyo de la Máquina 05, Máquina 10, Cisterna 21 y Cisterna 24, quienes llevaron a cabo labores de control, extinción y verificación para descartar riesgos adicionales.

La dependencia municipal exhortó a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención en el hogar, como revisar instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas, no dejar veladoras o aparatos eléctricos encendidos sin supervisión, mantener cerillos y encendedores fuera del alcance de niñas y niños, contar con extintor y conocer su uso, identificar rutas de evacuación y, de ser posible, instalar detectores de humo.

Finalmente, Protección Civil reiteró que la prevención es clave para proteger la vida y el patrimonio, y llamó a reportar de inmediato cualquier emergencia al 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.