Contrapone Cruz Pérez obras municipales en Juárez a “grilla” del gobierno estatal

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El alcalde aseguró que mientras la administración estatal responde con ataques políticos, el municipio continúa entregando infraestructura en la frontera

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respondió a los señalamientos y críticas provenientes del gobierno estatal asegurando que su administración mantiene el trabajo en obra pública y servicios mientras la gobernadora María Eugenia Campos Galván se concentra en la confrontación política.

En un mensaje difundido públicamente, el alcalde juarense afirmó que durante las próximas semanas el municipio entregará diversas obras de infraestructura y rehabilitación urbana en distintos puntos de la ciudad.

“Mientras usted anda grillando y defendiendo lo indefendible, aquí en Juárez estamos trabajando”, expresó.

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Pérez Cuéllar detalló que en un periodo de tres semanas se contempla la entrega de dos calles rehabilitadas, tres domos, cuatro escuelas intervenidas, cinco pozos de absorción, un parque nuevo, un gimnasio al aire libre en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una cancha con pasto sintético en la Secundaria 22.

El edil sostuvo además que no existe presencia significativa de obra estatal en Ciudad Juárez, mientras continúan los señalamientos políticos hacia el gobierno municipal.

“La verdad es que no vemos obra del estado en Juárez, pero sí mucha grilla y muchos ataques a nosotros”, señaló.

El presidente municipal reiteró también su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la postura federal en torno a la defensa de la soberanía nacional y el respeto a la Constitución mexicana.

“Seguiremos trabajando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo la soberanía nacional, coordinándonos, pero siempre con respeto a la Constitución Mexicana”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la confrontación política entre Morena y el gobierno estatal de Chihuahua tras las investigaciones relacionadas con el operativo en la Sierra Tarahumara y la participación de civiles extranjeros en acciones de seguridad.

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