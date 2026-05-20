Arranca Xokerball Americup 2026 con triunfo de Canadá sobre Honduras

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El torneo internacional se inauguró en la Plaza de la Mexicanidad con un duelo lleno de goles y remontadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Xokerball Americup 2026 arrancó este miércoles en la Plaza de la Mexicanidad con un intenso encuentro entre las selecciones de Honduras y Canadá, partido que terminó con victoria canadiense por marcador de 4-3.

El conjunto hondureño dominó gran parte de la primera mitad y generó peligro constante frente al arco rival, incluso con dos disparos que impactaron en los postes. Sin embargo, Canadá aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador mediante Renaud Fleury, quien definió fuera del área para colocar el 1-0.

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Antes del descanso, Jeremy Menard amplió la ventaja canadiense con una jugada individual, en la que superó al arquero y definió con una vaselina para colocar el 2-0 parcial al medio tiempo.

Honduras reaccionó al inicio de la segunda parte y logró descontar con un potente disparo de Luis David Canales, quien sorprendió al guardameta canadiense para acercar a su equipo 2-1 en el marcador.

Canadá respondió rápidamente en un contragolpe que culminó Francisco Daniel Pallares con una definición frente al arco para poner el 3-1, aunque nuevamente Honduras logró acercarse gracias a otra anotación de Canales, quien superó al portero y marcó el 3-2.

La presión hondureña continuó y Luis Gutiérrez consiguió el empate a pocos minutos del final, luego de cruzar al arquero canadiense para colocar el 3-3 en el encuentro.

“Cuando mejor jugaba Honduras, Anthony Walsh sacó potente disparo que se incrustó en el ángulo para poner el 4-3”.

Con la ventaja definitiva, Canadá se replegó defensivamente y resistió los últimos intentos ofensivos de Honduras para quedarse con el triunfo en el arranque de la competencia internacional.

La Xokerball Americup 2026 continuará desarrollándose en la Plaza de la Mexicanidad con la participación de equipos internacionales y actividades dirigidas al público fronterizo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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