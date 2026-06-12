Construye Obras Públicas domos en parques con Presupuesto Participativo

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Las obras se realizan en Hacienda de San Carlos y Kanilaka Nawa, con una inversión total de 10 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de domos en espacios públicos de Ciudad Juárez, como parte de proyectos elegidos mediante el Presupuesto Participativo 2025.

Los trabajos se realizan en los parques Hacienda de San Carlos y Kanilaka Nawa, donde previamente ya se habían efectuado intervenciones para mejorar las condiciones de uso comunitario.

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De acuerdo con el titular de Obras Públicas, Daniel González García, en ambos espacios se instalaron anteriormente juegos, ejercitadores y mobiliario urbano, por lo que los nuevos domos complementan el equipamiento de los parques.

El funcionario explicó que estas estructuras permitirán realizar actividades recreativas, deportivas y comunitarias con mayor protección ante las condiciones climáticas, especialmente durante periodos de calor o lluvia.

Para ambos proyectos se destinaron 10 millones de pesos, como parte de las obras impulsadas por residentes de las zonas habitacionales a través del Presupuesto Participativo.

González García señaló que las obras responden a peticiones directas de la ciudadanía, que participó en el proceso de selección de proyectos para mejorar los espacios públicos de sus colonias.

El domo del parque Kanilaka Nawa ya fue concluido, mientras que el correspondiente al parque Hacienda de San Carlos se encuentra en etapa de detalles finales.

La dependencia municipal informó que este último espacio será entregado próximamente para su uso por parte de las familias y habitantes del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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